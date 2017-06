Como acabar (de vez) com os pontos negros, segundo uma especialista

Desde truques caseiros, dicas de cosméticos a sugestões de alimentos milagrosos, a maioria dos artigos – principalmente disponíveis online – que se propõem revelar como acabar de vez com os pontos negros não vêm acompanhados de uma explicação sobre as causas deste problema de pele. Mas para a dermatologista norte-americana Sandra Lee, conhecida como "Pimple Popper" ("espremedora de borbulhas") é essencial entender o que causa os pequenos pontos negros para chegar à melhor forma de os eliminar.

Ao contrário do que é comum pensar, os pontos negros não são sinónimo de impurezas: resultam de uma mistura da oleosidade da pele com células mortas que se instalam nos poros. À medida que atinge a superfície da pele e entra em contacto com o ar, esta mistura começa a oxidar – o que provoca a cor negra.

A primeira questão que se coloca é: espremer ou não espremer? Embora não existam provas que indiquem que é errado fazê-lo, espremer pontos negros apenas irá removê-los temporariamente e rapidamente reaparecerão, a menos que sejam adotadas rotinas de cuidados de pele.

Fazer esfoliações regulares é importante para remover as células mortas da pele. O ideal seria esfoliar a pele uma vez por semana, como complemento a uma hidratação diária e adequada ao tipo de pele. Segundo Popper, este é o elemento chave para combater os pontos negros.

Mas se as rotinas de cuidados de pele não forem suficientes para a erradicação total, Popper indica o ácido salicílico como uma das melhores opções para a remoção de pontos negros. Este ácido está disponível em diversos produtos de cosmética, no entanto a especialista adverte para o facto de muitos produtos serem compostos por concentrações químicas de ordem variada, o que requer atenção aos tipos de pele.

Popper é seguida por milhões de pessoas na Internet, nomeadamente no YouTube, onde tem um canal com mais de 2 milhões de subscritores, que descreve como “uma porta para o seu mundo enquanto dermatologista”.