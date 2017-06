Três razões (e mais uma) para deixar já de usar cotonetes

A Universidade de Harvard junta-se à campanha de alerta para os perigos do uso das cotonetes, nomeadamente para quem as usa para limpar os ouvidos. Com base num relatório da Academia Americana de Otorrinolaringologia, aquela instituição académica acaba de publicar um artigo que apresenta três razões pelas quais não se deve usar cotonetes na limpeza dos ouvidos.

1 - Perda de tempo

A primeira razão apresentada neste artigo é a perda de tempo. O cotonete foi concebido, entre outras coisas, para ajudar na cicatrização de feridas e não para a limpeza dos ouvidos que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é um orgão que se limpa por si só.

2 - Danos no canal auditivo

O perigo da sua ultização é outra razão referida. Utilizado indevidamente pode provocar sérios danos no canal auditivo.

3 - Cera não é sujidade

Apesar de ser um facto desconhecido por muitos, a cera não é sujidade mas sim um hidratante natural que protege o canal auditivo. Desta forma a sua limpeza excessiva através do cotonete não beneficia em nada a sua saúde.

Proibição avança

Já há países nos quais a venda de cotonetes, pelo menos os que são feitos com canudos de plástico, será proibída por lei. Em França, a a proibição enra em vigor a partir de 2020. No Reino Unido já existem também petições a exigir legislação neste mesmo sentido.

Para lá da incorrecta utilização na área da saúde, os motivos que estão na base desta decisão prendem-se com a poluição ambiental.

À semelhança das toalhitas, cotonetes os representam um problema ambiental significativo. Como, na maioria dos casos, são atirados para a sanita, os bastões de plástico acabam por ir parar ao mar, através da redes de esgostos, sendo a sua eliminação nas estações de tratamento de água quase impossível.