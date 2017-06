Cancro da próstata: Novo teste "3 em 1" pode ser a chave do sucesso do tratamento

Cientistas do Instituto de Investigação de Cancro e da Fundação The Royal Marsden, no Reino Unido, desenvolveram um exame ao sangue que pode detetar se os medicamentos para o cancro da próstata estão a atuar como esperado e qual o tipo de tratamento mais indicado para cada paciente.

O estudo analisou amostras de sangue de 49 homens com cancro na próstata avançado e que faziam parte do ensaio clínico de fase II de um medicamento denominado olaparib. Este tipo de tratamentos "de precisão" são considerados o futuro da medicina contra o cancro, mas uma vez que são muito específicos, não resultam em todos os pacientes.

A investigação, publicada no jornal científico Annals of Oncology, utilizou o novo teste em homens que não responderam ao tratamento entre quatro a oito semanas. A ideia era também identificar sinais de evolução da doença e resistência aos medicamentos. São necessárias mais investigações, com maior número de pacientes, mas os investigadores acreditam que a realização desta análise pode ajudar a identificar o melhor tipo de tratamento e também a reduzir os efeitos colaterais da medicação.

“A partir destas descobertas desenvolvemos um poderoso teste – três em um – que, no futuro pode ser usado para ajudar os médicos a selecionar o tratamento, verificar se está a resultar e controlar o cancro a longo prazo. O teste, não só pode ter grande impacto no tratamento de cancro da próstata, mas também pode ser adaptado para abrir possibilidades de criação de medicamentos de precisão para pacientes com outros tipos de cancro”, revela Johann de Bono, médico oncologista nas duas organizações.

“O teste tem potencial para melhorar a sobrevivência, garantindo que os pacientes recebem o tratamento certo no momento certo”, acrescenta Aine McCarthy, investigadora no Instituto de Investigação de Cancro.