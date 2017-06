Ter um padrão de sono pode influenciar o sucesso profissional

Não é novidade que boas rotinas de sono são essenciais para a saúde física e mental. Mas uma nova investigação do Brigham and Women’s Hospital, nos Estados Unidos da América, dedicou particular atenção aos efeitos que uma rotina de deitar à mesma hora pode ter no sucesso profissional.

O estudo, publicado no jornal científico Scientific Reports, analisou o ritmo circadiano de 61 estudantes da Universidade de Harvard, durante um mês, e posteriormente comparou esses dados com o desempenho académico. Os investigadores descobriram que, apesar de os estudantes terem dormido o mesmo número de horas, os participantes que tinham um padrão de sono eram mais bem sucedidos do que os que se deitavam em horários irregulares.

“Os nossos resultados revelam que adormecer e acordar aproximadamente ao mesmo tempo é tão importante quanto o número de horas que se dorme. A regularidade do sono é um fator potencialmente importante e modificável, independentemente da duração do sono”, explica Andrew Phillips, principal autor do estudo.

Cumprir um padrão de sono é fundamental para estabilizar o ritmo circadiano (sistema que controla a fome e o sono) e para regular as libertações de melatonina. “Descobrimos que o relógio do corpo [ritmo circadiano] sofreu alterações de quase três horas nos estudantes com horários irregulares”, acrescenta Charles Czeisler, outro dos autores do estudo.