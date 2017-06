Será o fim das injeções de insulina diárias para diabéticos?

Uma investigação da Universidade de Duke, nos EUA, descobriu uma tecnologia que pode abrir portas para um novo tratamento para diabetes tipo 2: uma única injeção que controla os níveis de glicose durante semanas.

Os investigadores criaram uma tecnologia injetável que, ao reagir com o calor do corpo, cria uma substância semelhante a um gel. Isso faz com que os medicamentos sejam libertados lentamente à medida que o gel dissolve.

Publicada no jornal científico Nature Biomedical Engineering, a investigação testou a substância em ratos e macacos e os resultados revelaram que, no caso dos ratos, o controlo glicémico foi assegurado durante dez dias e nos macacos durante 17. Apesar de ainda não terem sido realizados testes em humanos, os investigadores consideram os resultados promissores, uma vez que o metabolismo humano é mais lento, o que faz com que demore mais tempo a digerir a substância.

“Como o nosso metabolismo é mais lento do que o dos macacos e dos ratos, o tratamento deve, teoricamente, durar mais nos seres humanos. Então a nossa esperança é que esta seja a primeira fórmula bi-semanal ou mensal para pessoas com diabetes tipo 2”, revela Kelli Luginbuhl, autora do estudo.