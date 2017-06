Dieta vegetariana pode ser duas vezes mais eficaz na perda de peso

A adaptação a um regime alimentar que exclua carne e produtos de origem animal pode ser difícil. No entanto, se o objetivo for perder peso e melhorar a saúde, uma nova investigação revelou que um regime alimentar vegetariano pode ser duas vezes mais rápido e eficaz para obter resultados.

Um grupo de investigadores do Instituto de Medicina Clínica e Experimental, em Praga (República Checa), analisou 74 pessoas com diabetes tipo 2 que participaram numa dieta vegetariana ou numa dieta típica “antidiabética”, que seguiu as recomendações oficiais da Associação Europeia para o Estudo de Diabetes. Todos os participantes estavam restritos a uma dieta de 500 calorias por dia.

Os resultados indicaram que as pessoas que seguiram o regime alimentar vegetariano perderam em média 6,2 quilos, comparativamente com os participantes que comiam segundo uma dieta convencional (3,2 quilos).

“As dietas vegetarianas provaram ser as mais eficazes para a perda de peso. No entanto, também mostrámos que uma dieta vegetariana é muito mais eficaz na redução de gordura muscular, melhorando o metabolismo”, explica Hana Kahleová, principal autora do estudo.

Kahleová acrescenta que os resultados são particularmente importantes para doentes de diabetes tipo 2 e síndrome metabólica: “Esta descoberta é importante para pessoas que estão a tentar perder peso, incluindo pessoas que sofrem de síndrome metabólica e diabetes tipo 2. Mas também é relevante para qualquer pessoa que leve a sério o seu controlo de peso e queira permanecer saudável.”