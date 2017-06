Mexilhão: um alimento milagroso?

Não são precisas muitas explicações para se ficar fã deste bivalve. Lavar em água corrente, colocar na panela sob um refogado, esperar que abram e já está. Esta é uma das formas de prepará-los. Simples, rápida e saborosa.

São encontrados sobretudo em rochas sob uma espécie de cama que liga cada bivalve a outro. Os pescadores usam ancinhos para os capturar, mas nem isso os destrói (se causar danos, estes serão mínimos), tal é a força da sua união.

No que toca à sustentabilidade, o crescimento destes moluscos é aquilo que para tal mais contribui. Porque tal como a preparação, também a reprodução do mexilhão selvagem é rápida.

Mas entre mexilhões de aquacultura ou selvagens, a escolha recai sobre os primeiros. Porquê? É simples: a aquacultura deste molusco é muito pouco dispendiosa, tendo em conta que não necessitam de fertilizantes nem de comida. E os mexilhões ainda limpam os oceanos, uma vez que removem algumas partículas tóxicas da água enquanto comem, o que equilibra os níveis de oxigénio.

No que à saúde humana diz respeito, o mexilhão também dá uma mãozinha. É rico em ómega 3 (quase tanto quanto o salmão), proteína, vitaminas C e B12, ferro e zinco. E isto significa um risco de inflamação reduzido, imunidade fortalecida, probabilidades mais baixas de desenvolver certos tipos de cancro, melhor funcionamento do cérebro, entre tantos outros benefícios.

E por cá, o mexilhão também mexe

Em dezembro de 2014, Portugal tornou-se o primeiro país mediterrânico com mexilhões sustentáveis. A certificação internacional foi concedida pela Marine Stewardship Council (MSC) a uma empresa algarvia, a Companhia de Pescarias do Algarve.

Simples, saboroso, sustentável. Os três "s" que melhor definem este molusco. A estes, pode acrescentar-se um "p", de português. Se é realmente milagroso não sabemos. Mas que parece bom demais para ser verdade, lá isso parece.