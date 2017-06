É isto que acontece ao nosso corpo quando deixamos de comer grãos. E não é mau

1 - Um sorriso mais bonito

Deixar de comer grãos resulta numa redução da placa bacteriana. E esta melhoria traz outras consigo: hálito mais fresco, redução da gengivite (inflamação das gengivas) e uma probabilidade reduzida de desenvolver cáries.

Por sua vez, uma melhor saúde oral resulta num organismo mais saudável no geral, uma vez que as bactéria que se acumulam na boca causam problemas. A pressão arterial elevada é um deles.

2 - Uma pele mais saudável e uma aparência menos inchada

A ausência de grãos na alimentação funciona, de certa forma, como um anti-inflamatório. Isto significa uma redução da vermelhidão da pele (sobretudo nas bochechas do rosto) e menos erupções cutâneas. Além disso, verifica-se uma enorme redução da gordura visceral. A cintura fica mais fina e isto nota-se logo nos primeiros dias de ausência de grãos.

3 - Menstruação menos dolorosa

Se lhe dissermos que os grãos afetam a intensidade das dores menstruais, acredita? Pois bem, é assim mesmo. Ao eliminar o trigo e grãos da alimentação, dá-se uma regulação hormonal, que conduzirá, por sua vez, a menstruações menos dolorosas, com menos "excessos emocionais" (a famosa tpm), bem como a ciclos mais regulares. A longo prazo, este estilo de vida poderá também beneficiar a fertilidade.

4 - Aumento da libido

A eliminação dos grãos da alimentação promove um aumento da testosterona e diminuição do estrogénio nas mulheres. E isto significa: melhorias no humor, maior assertividade e aumento do desejo sexual.

Se o stress do dia-a-dia pode levar a uma menor vontade de ter relações sexuais, fazer uma pausa no consumo de grãos pode ser uma das soluções. Mas há outros alimentos que devem ser evitados mesmo antes do ato sexual.

5 - Seios mais pequenos para elas... e para eles

A gordura visceral tem como resultado - entre outros - níveis baixos de testosterona, e altos de estrogénio. E ao dimininuir este tipo de gordura, o detox de grãos levará a que a (anormal) estimulação do crescimento dos seios páre. Além disso, haverá um aumento da testosterona, diminuição do estrogénio e, consequentemente, uma maior libido e, no caso dos homens, facilidade em conseguir ereções.

Para as mulheres, a diminuição dos seios resulta de uma estabilização hormonal (que ocorre quando se eliminam os grãos) e tem como grande vantagem a redução do risco de desenvolver cancro da mama.

6 - Unhas mais fortes e sem fungos

As unhas dos pés e das mãos tendem a ficar mais fortes ao longo do período de detox. E a melhor parte é que as infeções causadas por fungos - normalmente tratadas através de medicação - retrocedem e, em alguns casos, desaparecem por completo.

7- Cabelo mais forte

Tal como as unhas, também o cabelo cresce mais forte. Mas como o crescimento é lento, poderão ser necessários mais do que dez dias de detox.

Em alguns casos (mas poucos), registou-se um aumento da queda de cabelo no período inicial do detox. Contudo, quando os fios voltam a crescer, crescem mais fortes e abundantemente.