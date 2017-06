Células imunitárias podem ser solução contra a perda de cabelo

As células T reguladoras (Treg, nome científico) estão presentes em todo o corpo e têm a função de controlar inflamações, garantindo o bom funcionamento do sistema imunitário. Mas um grupo de investigadores da Universidade de São Francisco, na Califórnia (EUA), descobriu uma função das Treg até agora desconhecida: estimular o crescimento do cabelo.

Os investigadores realizaram testes em ratos e observaram como a presença das células Treg na pele emitia sinais que estimulavam a regeneração dos folículos capilares.

“Os nossos folículos capilares estão em constante regeneração: quando um cabelo cai, todo o folículo capilar volta a crescer. Pensava-se que era um processo totalmente dependente de células estaminais, mas as células Treg são essenciais”, explica Michael Rosenblum, principal autor do estudo, publicado no revista científica Cell.

Os resultados da pesquisa mostraram que as células imunitárias têm funções muito mais amplas do que proteger o organismo. “As células estaminais e as células imunológicas têm de trabalhar em conjunto para tornar possível a regeneração”, acrescenta Rosenblum.

Os investigadores acreditam que os resultados da pesquisa podem sugerir o desenvolvimento de novos tratamentos para a alopecia areata - uma doença auto-imune que provoca a perda irregular de cabelo no couro cabeludo e nas sobrancelhas - e para a clássica perda de cabelo frequente nos homens.