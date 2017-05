Melhor sexo para as mulheres? É nesta idade

Se é comum pensar que é na juventude que as emoções estão à flor da pele e, no que toca a sexo, são os anos em que as relações são mais intensas e ativas... Uma nova pesquisa veio revelar que, pelo menos para as mulheres, a partir dos 36 anos a vida sexual melhora significativamente.

Uma investigação financiada pela aplicação dedicada à contraceção Natural Cycles recolheu dados sobre a vida sexual de 2.600 mulheres, como a sua experiência com orgasmos, sentimentos de atração e quanto gostavam de sexo. As respostas foram analisadas por faixas etárias: menos de 23 anos, de 23 a 35 e de 36 anos ou mais.

Relativamente a sentimentos de atração, as mulheres com mais de 36 anos revelaram que se sentem bem consigo mesmas e 8 em cada dez mulheres disse que se sentiam sensuais.

Pelo contrário, apenas 4 das dez mulheres que constituíam o grupo dos 23 aos 35 anos disseram que se sentiam bem com a sua aparência. Na mesma categoria, mas em mulheres com menos de 23 anos, 7 em cada dez mulheres disse o mesmo.

As mulheres mais velhas também revelaram estar à frente na questão de atingir o clímax – seis em cada 10 afirmaram que têm orgasmos melhores e com mais frequência, facto que se mostrou menos comum no grupo de mulheres mais jovens, onde apenas metade das mulheres relatou que isso acontecia.

A pesquisa também revelou que, no grupo de mulheres mais velhas, 86% disseram ter tido bom sexo durante as últimas quatro semanas – números que baixaram nas mulheres de idade média (76%) e nas mais novas (56%).

Relativamente à frequência com que têm relações sexuais, menos de um terço das mulheres entrevistadas disseram que tinham tido sexo duas vezes por semana. Mais de um quinto tiveram 3 vezes por semana e menos de um quinto apenas tinha relações uma vez por semana.