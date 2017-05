Praticar ioga pode aliviar as dores menstruais

Uma revisão de diversos estudos traz boas notícias para as mulheres que sofrem de cólicas menstruais: a prática de ioga pode ajudar a aliviar não só as dores como a tensão pré-menstrual (TPM).

A revisão, publicada no Journal of Alternative and Complementary Medicine, analisou os resultados de 15 estudos que observaram como a prática regular de ioga tem influência no período menstrual, nomeadamente nas cólicas, TPM, síndrome de ovário poliquístico (que pode causar períodos irregulares ou a perda dos mesmos) e transtorno disfórico pré-menstrual, uma forma de tensão pré-menstrual com graves sintomas físicos e de humor.

"Os autores destes estudos sugerem que praticar ioga trabalha a resposta do stress autónomo e também como a dor é sentida e interpretada. Talvez estimule a libertação de analgésicos naturais do corpo", diz Jennifer Oates, autora da revisão.

Todos os estudos indicaram que o ioga alivia as dores menstruais, através das técnicas de respiração e concentração nas posturas corporais. Alguns também encontraram ligações na redução da sensação de inchaço e sensibilidade no peito, melhorias no humor, mais concentração e descontração.

A revisão incluiu diferentes práticas e intensidades de ioga, embora a maioria envolvesse sessões diárias. Oates diz que são necessárias mais pesquisas para determinar exatamente quais as práticas de ioga que melhoram a saúde menstrual e se podem trazer benefícios a longo prazo.