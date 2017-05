Quatro passos simples para uma postura correta quando está sentado

Estar sentado o dia todo pode ter consequências para a saúde, como mostra, por exemplo, este estudo sobre o efeito de passar muitas horas numa cadeira no envelhecimento das mulheres. A situação é quase sempre difícil de contornar porque decorre, normalmente, de exigências profissionais.

O melhor é levantar-se e mover-se sempre que puder. E quando estiver sentado, apostar numa boa postura para prevenir músculos doridos, olhos tensos e má circulação.

De acordo com uma clínica em Cleveland, EUA, há uma maneira fácil de encontrar uma postura corporal saudável. São apenas quatro passos e pode tenta segui-los agora:

- Primeiro, sente-se na ponta da cadeira e deixe-se cair para trás, até ficar numa posição relaxada/desleixada;

- Agora tente voltar a uma posição direita, acentuando a curva das costas o máximo possível;

- Mantenha esta posição durante alguns segundos;

- Liberte um pouco a posição - a clínica de Cleveland, citada pelo Business Insider, especifica que não se deve mover mais do que 10 graus - e eis que encontrou a posição certa!

A clínica acrescenta algumas recomendações: o peso corporal deve estar distribuído por toda a cadeira; os joelhos devem estar dobrados com os pés no chão em vez de cruzados; se for possível ajuste a altura da cadeira de modo a que os cotovelos e braços se apoiem na mesa e os ombros devem estar relaxados.

Adotar esta postura diariamente irá ajudar a proteger as articulações, ligamentos, ossos e músculos. Pode ainda ajudar a que se sinta com mais energia ao longo do dia, uma vez que os músculos estão a ser usados com mais eficiência.