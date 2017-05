20 exercícios para perder muitas calorias numa hora

Para muitas pessoas encontrar o desporto certo é um quebra-cabeças. O ideal seria satisfazer as necessidades do corpo e ao mesmo tempo praticar uma atividade com gosto e dedicação. E se muitas vezes temos à disposição os meios necessários para iniciar hábitos de desporto, falta-nos apenas um incentivo. Nessas situações. nada melhor que saber as calorias que perdemos.

Com base em algumas pesquisas publicadas pelos Institutos Nacionais de Saúde, a Clínica Mayo, nos EUA, compilou uma série de atividades físicas e cujas calorias perdidas ao praticar uma hora de cada atividade.

Os números são baseados no peso de um indivíduo com 90 quilos e não são conclusivos, fatores como idade e sexo podem alterar os resultados. Conheça algumas das sugestões:

Caminhada lenta – 255 calorias/hora

Bowling – 273 calorias/hora

Danças de salão – 273 calorias/hora

Canoagem – 319 calorias/hora

Ciclismo (16km/hora) – 364 calorias/hora

Voleibol – 264 calorias/hora

Golfe – 391 calorias/hora

Caminhada rápida – 391 calorias/hora

Treino de resistência – 455 calorias/hora

Natação nível fácil/moderado – 528 calorias/hora

Caminhada – 546 calorias/hora

Aeróbica – 664 calorias/hora

Basquetebol – 728 calorias/hora

Ténis – 728 calorias/hora

Correr (8km/hora) – 755 calorias/hora

Subir um lance de escadas – 819 calorias/hora

Natação nível elevado – 892 calorias/hora

Futebol – 937 calorias/hora

Saltar à corda – 1.074 calorias/hora

Correr (12 km/hora) – 1074 calorias/hora