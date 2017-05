Encontrada enzima que pode explicar frequente aumento de peso com a idade

DNA-PK. É este o nome da enzima que pode explicar porque é tão frequente verificar um aumento de peso a partir de uma certa idade e tão difícil perder esses quilos a mais.

Para avaliar o papel desta enzima nos casos de obesidade, os investigadores do pelo Conselho Nacional do Coração, Pulmão e Sangue dos EUA fizeram testes em ratos: um grupo foi alimentado com um inibidor de gordura que bloqueava o efeito da enzima, enquanto no outro grupo não foi feita qualquer intervenção.

O estudo, publicado na revista Cell Metabolism, concluiu que o grupo de ratos que recebeu o inibidor apresentou menos 40% de aumento de peso.

"Esta pesquisa indica que a nossa tendência para ganhar peso não se deve apenas a más escolhas no estilo de vida ou falta de vontade", explica Jay Chung, um dos autores do estudo. "Há um programa genético que a dirige", concluiu.

A enzima não só estimula a conversão de nutrientes em gordura, como diminui a quantidade de mitocôndrias (as centrais energéticas das células). A atividade desta enzima aumenta com a idade, por essa razão é mais difícil perder peso a partir dos 30 /40 anos.

Apesar de ainda não ter sido testada em seres humanos, esta descoberta abre portas para o desenvolvimento de novos medicamentos para a perda de peso que podem funcionar através da inibição da atividade da DNA-PK.