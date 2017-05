Acha que dorme o suficiente? Faça o teste e descubra

Apresentado no documentário The Truth About Sleep (A verdade sobre o sono), este teste simples foi criado pelo especialista em sono Nathaniel Kleitman, da Universidade de Chicago, EUA, e pode ser realizado em casa por qualquer pessoa.

Segundo a BBC, o teste deve ser realizado nas primeiras horas da tarde e, como material, precisa apenas de um quarto silencioso e escuro, uma colher e um tabuleiro de metal.

Como fazer:

Deite-se e segure a colher com a mão, na beira da cama.

No chão, na direção da mão, coloque o tabuleiro.

Antes de fechar os olhos, aponte as horas.

Quando adormecer, a colher não deve tardar a cair no tabuleiro de metal, provocando um barulho que o despertará. Veja as horas novamente e faça as contas: quanto tempo passou?

Como interpretar os resultados:

- Se adormecer menos de cinco minutos depois de fechar os olhos, tem um sério défice de sono;

- Se adormecer em dez minutos, tem uma certa falta de sono;

- Se ficar acordado durante 15 minutos ou mais, está a dormir o suficiente.

Se preferir uma versão ainda mais simples do teste, programe um alarme de 15 minutos e veja se adormece ou não nesse período.