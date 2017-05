O quarto e o sono: 7 passos para implementar já e dormir melhor

Presidente do UK Sleep Council e ex-golfista profissional, Nick Littlehales tem 30 anos de experiência no mundo da ciência do sono e 16 de trabalho com atletas de elite, incluindo equipas e jogadores internacionais de futebol e râguebi, ciclistas e atletas olímpicos e paralímpicos.

Em "Sono", o seu mais recente livro, o especialista apresenta um conjunto de estratégias para dormir melhor, lembrando que, a nível mundial, há um problema de sono: "Em Inglaterra, uma pessoa dorme em média um pouco mais de seis horas e meia por noite. Além disso, mais de um terço da população dorme apenas cinco a seis horas por noite".

"As suas vidas profissionais limitam-lhes o sono. Quase metade da população do Reino Unido declara que o stress e as preocupações não a deixam dormir. Quando olhamos para os horários de muita gente, não é difícil perceber porquê", escreve o autor.

Da obra, destacamos o capítulo dedicado ao quarto, com o que o sleep coach define como "sete passos para um sono mais inteligente":

1 - Se possível, o seu quarto não deverá ser uma extensão da sua sala – dê-lhe o nome de «sala de recobro mental e físico».

2 - Esvazie o seu quarto (nem que seja apenas na sua cabeça) e tenha apenas os objectos necessários para o repouso, recuperação e descontracção.

3 - Escureça o quarto para que a luz externa não interfira com o seu sono.

4 - Faça com que o seu quarto tenha um ambiente mais fresco, mas não frio, comparado com o resto da casa.

5 - Sinta-se seguro no seu quarto – um ursinho favorito, uma fotografia dos entes queridos, ou verificar se as portas e as janelas estão bem fechadas, pode ajudar.

6 - Escolha uma decoração neutra, mantenha o quarto limpo e evite tudo o que lhe possa estimular o espírito (quadros de cores vivas ou livros com os quais tenha fortes ligações pessoais).

7 - Controle o uso da tecnologia no seu quarto – luzes de stand by apagadas e o seu telemóvel fora do quarto, ou pelo menos fora da vista (e no silêncio).