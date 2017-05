VÍDEO: Ser saudável sem ser escravo da imagem

A abertura do segundo dia das Motivational Talks, promovidas pela VISÃO e pela V+, uma revista dedicada aos temas do fitness, saúde e bem-estar, esteve a cargo das instagrammers Carolina Gomes da Silva (@carolinagomesdasilva) e Maria Manuel Magalhães (@mariamanuelmagalhaes), que conversaram sobre estes temas ao vivo no Vila do Conde The Style Outlets.

Ambas alertaram para a importância de ter acompanhamento especializado quando se decide alterar o estilo de vida para não dar lugar a opções radicais ou incorretas. Também deram sugestões de formas eficazes de reorganizar a agenda para incluir o exercício físico e as refeições saudáveis na rotina. Envolver a família em caminhadas ou cozinhar várias refeições de uma vez só foram algumas das suas dicas.

A conversa também passou pela responsabilidade de influenciarem as opções de muitos dos seus seguidores nas redes sociais – o que pode levá-las a tirar dúvidas com um especialista antes de fazer uma publicação. E até o assédio das marcas foi abordado. Com Maria Manuel a garantir que já recusou promover produtos em que não acreditava.

Quanto à pressão para corresponder a padrões de beleza que privilegiam a magreza, concordaram que, hoje, a saúde começa a tomar a dianteira. E mais do que ser magro, “o que está na moda é ser saudável”.

Também deixaram conselhos para quem quer ser mais saudável, sem ser escravo das suas opções. Carolina sugeriu coisas tão simples como ter sempre uma garrafa de água por perto, excluir os refrigerantes da alimentação ou reduzir no sal e no açúcar. Maria Manuel sugere “evitar levar as tentações para casa”, organizar as refeições da semana ou fazer caminhadas.

Ricardo Castelo\Nfactos

Pode ver um excerto da conversa no vídeo deste artigo ou assistir à versão completa na página de Facebook da VISÃO.

Carolina tem 25 anos, vive em Vila Nova de Cerveira e é autora do blogue Go Carol. Quer torna-se 100% vegan, ou seja, deixar de comer produtos de origem animal. Há mais de uma década que não come carne – já quando era criança detestava ir ao talho com a avó. Começou por partilhar dicas de comida saudável na rede social Instagram e as solicitações não pararam. Além das receitas, os seus treinos também despertam a curiosidade de quem procura a sua página. Estudou Auditoria e Fiscalidade e fez uma formação em Nutrição e Suplementação Desportiva.

Maria Manuel, 37 anos, vive no Porto e é dentista. Além do Instagram alimenta a página de Facebook O melhor remédio. Quando decidiu deixar de fumar o exercício físico mudou a sua vida. Fumava um maço de tabaco por dia. Sempre achou que um dia ia gostar de desporto. E esse dia chegou. Hoje, o exercício físico faz parte da sua agenda. Também tem cuidados com a alimentação, traz sempre frutos secos e uma maça na mala, mas não deixa de comer francesinhas. E adora caminhadas.

Saiba mais sobre ambas aqui.

As Motivational Talks, a decorrer no Vila do Conde The Style Outlets, assinalam o lançamento da segunda edição da V+, a revista da marca VISÃO dedicada aos temas do fitness, saúde e bem-estar.