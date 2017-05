VÍDEO: As lições de vida de Bruno Salgueiro (sim, a vida dele não é só treinar)

Bruno Salgueiro tem mais de 200 mil subscritores no YouTube, 185 mil seguidores no Facebook e mais de 50 mil no Instagram. Os vídeos d’As Dicas do Salgueiro têm como principal missão pôr os seus seguidores em forma e, pelo meio, ainda soltam umas boas gargalhadas, como aconteceu durante a sua apresentação no encerramento das Motivational Talks, promovidas pela VISÃO e pela V+, uma revista dedicada aos temas do fitness, saúde e bem-estar.

Além de personal trainer, Bruno Salgueiro, 32 anos, é também duplo profissional. Afinal, foi Bruce Lee a fonte de inspiração para se envolver nas artes marciais.

No Vila do Conde The Style Outlets, onde decorreu a iniciativa, Bruno Salgueiro falou sobre algumas lições de vida que aprendeu nem sempre da melhor maneira, mas que foram fundamentais para moldar o seu percurso.

Recordou os tempos na Escola Superior de Teatro e Cinema, em Lisboa, os trabalhos como promotor de marcas que o obrigavam a vestir-se de mascote (e a ser gozado) ou o momento que definiu o seu futuro como duplo profissional.

“Às vezes não é o país que é pequeno, somos nós que somos pequenos na nossa cabeça”, acredita.

O personal trainer também falou sobre a responsabilidade de ter tantos seguidores nas redes sociais e de como a sobrevivência no universo digital está muito longe de se resumir a um vídeo viral.

Divirta-se com as lições de vida de Bruno Salgueiro no vídeo que integra este artigo.

As Motivational Talks, que decorreram no Vila do Conde The Style Outlets, assinalam o lançamento da segunda edição da V+, a revista da marca VISÃO dedicada aos temas do fitness, saúde e bem-estar.