VÍDEO: Quando o peso é um sintoma do que não corre bem

Será que sabe o que as amêndoas, o frango e o abacate têm em comum? Esta foi uma das dicas reveladas por Rita Andrade. Todos estes alimentos ajudam a reduzir a ansiedade.

Rita Andrade, mais conhecida do grande público como apresentadora de TV, formou-se em Ciências da Nutrição e, no final do ano passado, abriu uma clínica em Lisboa, a MindEat – Smart Nutrition by Rita Andrade, especializada naquilo que chama de “nutrição de alta precisão”, ou seja, uma nutrição altamente personalizada.

Foi na qualidade de nutricionista que Rita Andrade participou nas primeiras Motivational Talks organizadas pela VISÃO e pela V+, uma revista dedicada aos temas do fitness, saúde e bem-estar. No Vila do Conde The Style Outlets, o centro comercial onde decorre a iniciativa, a também apresentadora abordou o conceito da nutrição funcional, que identifica o peso como um sintoma do que pode não estar bem.

“Os alimentos não têm o mesmo impacto em todas as pessoas”, afirmou, já depois de referir a importância de analisar o metabolismo de cada um, uma vez que nem todos são intolerantes ao glúten ou à lactose, por exemplo. E se é verdade que o chá verde aumenta o metabolismo, também é verdade que pode não ser indicado para quem tem problemas cardiovasculares ou sensibilidade à teína.

Além de recusar a existência de dietas universais, com os mesmos resultados em toda a gente, Rita Andrade também não acredita em regimes que obriguem a passar fome, “mas tem de haver um esforço para resistir às tentações”. E a melhor forma de lhes resistir é conhecer alternativas saudáveis. É aí que podem entrar os nutricionistas.

Se a comida pode ser um sintoma do que não está bem, a colaboração dos nutricionistas com várias especialidades médicas é essencial, acredita a apresentadora. Por vezes, a solução para um problema de peso pode passar, por exemplo, pelo tratamento da ansiedade.

Um bom sinal de que a aquisição de novas rotinas alimentares está a correr bem é quando “no dia da asneira” já não há tanta vontade de prevaricar. “Talvez faça uma asneira ao pequeno-almoço, mas ao almoço até lhe vai apetecer comer de forma saudável”, afirma a apresentadora.

Questionada sobre a pressão de corresponder a um ideal de beleza assente na magreza, Rita Andrade acredita que o paradigma está a mudar. “Hoje mais do que ser magro, quer-se estar em forma de maneira saudável”, acredita.

