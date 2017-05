VÍDEO: Fazer exercício mais vezes ou com mais intensidade?

É conhecido como o personal trainer das estrelas, mas antes de ser o treinador da apresentadora de TV Cristina Ferreira, Nuno Neves, 39 anos, já somava quase vinte anos de profissão.

Vestido a rigor para dar uma aula em pleno centro comercial, no Vila do Conde The Style Outlets, que acolhe as primeiras Motivational Talks promovidas pela VISÃO e pela V+, a revista da marca VISÃO dedicada aos temas do fitness, saúde e bem-estar, Nuno Neves começou por alertar para “a importância de cada um conhecer os seus limites para saber até onde pode ir no treino”. Se dez abdominais podem deixar uma pessoa exausta, vinte podem nem beliscar outra.

E, conhecendo esses limites, é a altura de traçar objetivos… Realizáveis – ou a desmotivação estará ao virar da esquina. É fundamental perceber o que vai ser preciso fazer para chegar aos objetivos traçados ou a caminhada pode tornar-se penosa.

Adepto do treino ao ar livre, Nuno Neves gosta de variar os treinos o mais possível. Aliás, depois de subir ao palco, confessou ter tido logo dez ideias para diferentes exercícios. “Mais um bocadinho e lembro-me de mais dez”, garantiu.

Ansioso por pôr a plateia a mexer, explicou que “em vinte minutos é possível ter os melhores resultados, basta encontrar a frequência e a intensidade certas”. À habitual questão sobre se o melhor é treinar poucas vezes com muita intensidade ou muitas vezes com pouca intensidade, Nuno Neves foi perentório: “É preferível treinar mais vezes, durante pouco tempo, mas com intensidade”.

Com a ajuda da assistência, ensinou a fazer agachamentos e a exercitar os braços e os abdominais. Inspirado na filosofia seu livro Treine Como Uma Estrela (ed. Chá das Cinco, 190 págs. €16,60), escolheu exercícios fáceis de fazer em qualquer lugar. O entusiasmo de Nuno Neves quando põe as pessoas a mexer é evidente.

Com uma garrafa de água, por exemplo, é possível manter a posição de prancha e tentar tocar com cada mão na tampa.

Além de ensinar exercícios práticos, Nuno Neves também antecipou as grandes tendências do fitness anunciadas pela American College of Sports and Medicine: a utilização de aplicações de desporto, treinar só com o próprio corpo (sem máquinas ou acessórios) e fazer exercício ao ar livre.

“Em vez de fazer cem vezes o mesmo exercício mal feito é muito mais eficaz fazer o mesmo exercício dez vezes bem feito”, aconselhou o primeiro interveniente das Motivational Talks, que assinalam o lançamento da segunda edição da V+, a revista da marca VISÃO dedicada aos temas do fitness, saúde e bem-estar. Saiba mais sobre a segunda edição aqui.