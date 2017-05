Nuno Neves, 'personal trainer' dos VIP

Nuno Neves (@nunonevespt) já tem mais de 10 mil seguidores no Instagram. Esta sexta-feira, vai participar nas Motivational Talks V+

JoaoLima

É Personal trainer há mais de vinte anos, Nuno Neves tem na sua carteira de clientes algumas caras conhecidas da televisão, entre elas as apresentadoras Ana Rita Clara, que o espicaçou para abrir uma conta no Instagram, e Cristina Ferreira, que lhe dá maior visibilidade nas redes sociais, na revista Cristina e no programa de televisão. "Quando dei por mim a ser instrutor, cameraman e produtor, percebi: fui apanhado pela rede", confessa Nuno. Com mais ded 10 mil, seguidores partilha exercícios para fugir à rotina, com poucas dicas técnicas e um estilo de vida saudável.

A principal finalidade é criar objetivos a curto prazo e motivar.

Nuno Neves, 39 anos, sempre quis contribuir de forma ativa para a saúde das pessoas, dando o exemplo ao adotar o exercício como um estilo de vida para tentar inspirar os outros. Já na escola secundária, no 12.º ano, o professor de Educação Física punha-o a dar a aula. "Até hoje, procuro perceber o que as pessoas gostam de fazer, para depois as levar a patamares mais altos", conta, no intervalo das aulas. Seguindo as tendências desportivas ditadas todos os anos pela American College of Sports and Medicine, Nuno criou, há ano e meio, um treino outdoor. Durante uma hora, duas ou três vezes por semana, um grupo de cerca de 30 pessoas juntava-se para treinar ao ar livre, em jardins ou na praia. "A febre do outdoor é o futuro. Para praticar exercício não é preciso inscrevermo-nos num ginásio; temos um clima excelente e lugares muito bons", diz Nuno. Apologista do convívio entre alunos, Nuno Neves sempre gostou de organizar atividades em grupo, sejam aulas de bodypump, bodycombat ou minirregatas no Tejo. "Sem dúvida que dói, mas pode ser divertido."

DICAS FITNESS

Empurrar: trabalha os músculos peitorais, ombros e tríceps; puxar faz mexer os dorsais, bíceps e ombros; sentar e levantar trabalha pernas e glúteos

Variar os treinos: entre aulas de grupo, treino de força, outdoor e piscinas

Trinta minutos antes do treino: comer qualquer coisa de absorção rápida, como uma barrita de cereais, um sumo ou uma banana.

Durante o treino: também se deve hidratar os músculos e a corrente sanguínea

Depois do treino: comer algo rico em proteína para alimentar os músculos