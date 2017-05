Bruno Salgueiro: A culpa foi do Bruce Lee

Tem mais de 53 mil seguidores (@dicasdosalgueiro) e é um dos "treinadores do Instagram" que participa, este sábado, nas Motivational Talks V+

Depois de ver Dragão: A Vida de Bruce Lee, documentário de 1993 sobre o lendário ator especialista em artes marciais, Bruno Salgueiro inscreveu-se em aulas de kung fu, tendo sido campeão nacional em 2000. Aos 32 anos, Bruno apresentase como duplo profissional da MAD Stunts, empresa criada por David Chan Cordeiro, mas na sua agenda diária também tem tempo para ser personal trainer. Na televisão nacional já o vimos em produções como a série de vampiros Lua Vermelha e a novela Rosa Fogo, mas o seu momento alto, conta, aconteceu no mês passado na Holanda, onde participou numa produção americana e contracenou, por breves instantes, com Samuel L. Jackson. Mas "o melhor foi conhecer o coordenador de duplos da saga 007, Greg Powell", diz, orgulhoso, enquanto se prepara para mais um treino de crossfit.

Em 2013, Bruno já tinha começado a alimentar o canal Dicas do Salgueiro com treinos e exercícios, quando um vídeo de Jean--Claude Van Damme se tornou viral. No anúncio a uma marca de automóveis, o ator fazia a espargata entre dois camiões; Bruno não foi de modas e toca de imitar, mas à nossa escala. Pegou em dois carrinhos de supermercado e tornou a espargata também na sua imagem de marca um investimento no marketing pessoal.

Para ele, o Instagram só se tornou atrativo quando os vídeos de dez segundos passaram para um minuto, com a possibilidade de pôr música. Hoje, tem 47 mil seguidores no Instagram, 150 mil no Facebook e 167 mil no YouTube. Nas suas aulas, mais do que prescrever exercícios, Bruno faz uma leitura de cada pessoa, para compreender o que gosta e que estilo prefere. "Depois de perceber, uso a regra dos 80/20. Faz 80% do que precisas e 20% do que gostas. Não te dou o peixe, mas ensino-te a pescar."

- É preferível treinos mais curtos e mais intensos do que longos e moderados

- Variar o treino é muito importante, pois não há nada pior do que fazer sempre a mesma coisa

- Optar por exercícios que são simples movimentos do dia a dia, como agachamentos, levantar e sentar ou erguer sacos