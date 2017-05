Vestir para alongar

Estilo em qualquer tamanho, segundo Juliana Cavalcanti

Parecer um pouco mais alta e magra é o desejo de quem tem algum peso a mais, felizmente essa tarefa é cada vez mais simples com o tipo de roupa adequado. Mas como a arte de bem vestir também pode ser um bicho de sete cabeças, recorremos aos conselhos de especialistas na área. Confira as dicas da consultora de moda Juliana Cavalcanti, mude o seu guardaroupa e veja as diferenças

Consultora de moda, Juliana faz parte da Bolsa de Especialistas da VISÃO e acabou de lançar a marca Juu. Conheça as suas regras para parecer mais magra

Use e abuse das roupas escuras Os tons escuros, além de serem super-elegantes, podem ser os seus melhores amigos na hora de disfarçar uns quilinhos extra! Os pretos, cinzas e castanhos são ideais para quem procura alongar a silhueta.

Aposte em looks monocromáticos Os tons escuros emagrecem, mas os looks monocromáticos, ou seja todos de uma só cor, também são uma mais-valia. O facto de a cor estar evidenciada em todo o corpo, e não em apenas uma zona, cria a ilusão de que a pessoa é mais magra e alta.

Use decotes em V Seja em camisolas, blusas ou vestidos, os decotes em V são perfeitos para quem pretende destacar a parte mais fina do tronco e alongar o corpo. Por outro lado, quem tem pouco peito deve apostar em golas altas.

Dê preferência aos padrões com detalhes verticais Os detalhes verticais, especialmente as riscas, fazem milagres quando o pretendido é parecer mais magro. Além disso, dão a ilusão de que a pessoa é mais alta. Estes padrões podem ser utilizados em camisas, vestidos, ou calças.

Deite de lado as skinny jeans Esqueça as skinny jeans e aponte o nome das suas novas melhores amigas: boot cut jeans e calças flare. Este tipo de calças de cintura alta são mais justas na zona das coxas e começam a abrir ligeiramente na zona dos joelhos. São indicadas para mulheres que tenham ancas largas ou para quem pretende alongar a silhueta.as

Use saltos altos Os sapatos de salto alto, em combinação com as calças flare e boot cut, alongam as pernas e tornam-nas mais magras. Use sapatos da mesma cor que o resto da roupa para criar um efeito de linha contínua e parecer ainda mais alta.

Saias nunca abaixo do joelho As saias não prejudicam nem beneficiam quem pretende parecer mais magro através da roupa. No entanto, não utilize saias abaixo do joelho porque a farão parecer mais baixa.

Tenha atenção ao tamanho certo Vestir sempre o tamanho indicado para o seu corpo é um passo fundamental. Não adianta escolher blusas mais larg