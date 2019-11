VISÃO Júnior de novembro

Insetos crocantes, salada de algas, omeletes sem ovos... Descobre que delícias esperam por ti

Desafio Jeff Kinney No dia 26 de novembro, vem a Lisboa encontrar-se com os fãs de Greg e a VISÃO Júnior vai lá estar para falar com ele. E tu, o que gostavas de lhe perguntar?

Notícias O que se passou no último mês.

Descobre o intruso És capaz de descobrir o que está em cada uma das quatro fotografias... Mas não devia lá estar?

IAstro − À velocidade da luz Vem descobrir que segredos guardam as estrelas que vemos no céu.

Miúdos a Votos E se te dissermos que há uma forma de tornar as tuas aulas muito mais divertidas?

Os bichos do Lobo Coelho A recente rubrica sobre superanimais. Em novembro, é a vez do louva-a-deus.

Fotonovela: A Caminho da Escola mostra-te alguns cuidados que deves ter quando te aventurares a ir sozinho para a escola.

Cinema: Frozen II − O Reino do Gelo

Factos loucos Todos os meses, muitas curiosidades, recordes e coisas malucas.

Intestinos: o segundo cérebro

Sophia de Mello Breyner Andresen − O mar e as fadas Em novembro, celebramos o centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen. Vem conhecê-la melhor

Comidas do futuro Vai um pratinho de insetos?

O mar à mesa No mar e nos rios existem alimentos muito ricos em nutrientes. É o caso das algas, que até já são «cultivadas».

Ciência na cozinha Hambúrgueres de laboratório, supervegetais e até «leite» de barata são alguns dos pitéus que podem chegar à tua mesa.

História: Abatam o avião da TAP! Uma estranha e cruel ordem foi dada pelo ditador Salazar. Um avião estava a lançar sobre Lisboa folhetos a criticarem o seu governo.

Miúdos inspiradores Contra a poluição, jogar!

Fenómenos do céu Acima das nossas cabeças, há muito a acontecer. Basta levantarmos os olhos para o céu para assistirmos a verdadeiros espetáculos.

10 vilões dos livros e do cinema São maus como as cobras e até nos dão pesadelos. Mas também é verdade que, sem eles, as histórias não teriam metade da piada. Afinal, contra quem lutariam os nossos heróis?

Livros Novidades do mês que chegaram às livrarias, um livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura e a sugestão de um leitor

Jogos Diferenças, enigmas e sopas de letras para te entreteres nos tempos livres!

O enigma do cabo Lince O mistério do carro despistado

Vamos Rir Anedotas