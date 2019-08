VISÃO Júnior de agosto

Natureza: Torna-te um explorador!

Consultores, repórter júnior e vencedores Estamos à procura de pessoas da tua idade que queiram ajudar a fazer a revista e queiram ser repórteres durante a campanha eleitoral

Passatempos Este mês podes ganhar 5 livros «Koiza», de David Walliams, 10 entradas duplas para o Aquashow e uma Nintendo Switch e um Labo Robot Kit

Voucher Zoo de Lagos Queres passar um dia em cheio no Zoo de Lagos? Nós oferecemos-te uma entrada

Voucher Badoca Safari Park Que tal ires ao Badoca Safari Park e passar um dia perto dos animais da selva? Com a VISÃO Júnior, a tua entrada é grátis!

Descobre o intruso És capaz de descobrir o que está em cada uma das quatro fotografias... mas não devia lá estar?

Factos Loucos Todos os meses, muitas curiosidades, recordes e coisas malucas

Onde estão os 10 erros? Em dias de calor, há melhor sítio para nos divertirmos do que um parque aquático? Estes nossos amigos que o digam. Mas será que está tudo certo nesta imagem? Presta atenção e descobre o que não te parece bem

10 animais que picam Uns são grandes e outros são pequenos, mas todos eles usam a mesma arma contra o inimigo: a picada. Ui, que isto vai doer!

Desporto Paddle: Surfar, mas com um remo O stand up paddle é um desporto recente e a VISÃO Júnior foi experimentar uma aula. Queres vir aprender connosco?

Teste: Quando gostarias de ter vivido?

Como cuidares da tua praia Neste verão, faz a diferença! Junta-te a amigos e à família e cuida da praia onde estás de férias. Descobre a melhor forma de o conseguir

Cinema Angry Birds 2 - O Filme estreia-se no dia 15. Desta vez, porcos e pássaros vão unir-se para salvar as suas ilhas

Aventura no campo: Como sabemos que és aventureiro e curioso, fomos para o campo aprender com um biólogo que animais podes encontrar, como identificá-los e como lidar com eles. Não é preciso ir para a selva para descobrir bichos fantásticos!

A minha cidade: Ovar Mariana Sousa tem 15 anos, vive em Ovar e tem muito orgulho na sua cidade

História: Uma guerra de «brincadeira» A vontade que uns rapazes tinham de combater fez arrancar a expansão ultramarina de Portugal. Sim, foi esse o motivo da conquista de Ceuta

Ideias: Jogo gelado Quando o calor aperta, nada como uma brincadeira bem fresquinha. Aprende a fazer este jogo espetacularmente… gelado!

No mundo de Astérix Menires pelo ar, bravos gauleses, loucos romanos, muitas montanhas--russas e atrações de deixar a cabeça à roda. Assim é o Parque Astérix, em França

Livros Novidades do mês que chegaram às livrarias, um livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura e a sugestão de um leitor

Jogos Diferenças, enigmas e sopas de letras para te entreteres nos tempos livres!

Cabo Lince O mistério do roubo no Museu

Vamos Rir Anedotas