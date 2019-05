Os nossos assinantes ganham prémios: participa!

Se fores assinante da VISÃO Júnior, vê com atenção as páginas da revista de maio e procura o astronauta com uma lua nas nossas páginas.Depois, é só enviares um email para vjunior@visao.pt com a tua resposta, o teu nome completo e morada na qual recebes a revista. Tens de ser rápido, para conseguires ser um dos primeiros! Os autores das três primeiras respostas certas ganham um destes três prémios:

1 puzzle 3D Star Wars

1 Diário das Melhores Amigas Hello Kitty

1 Lego City

Se ainda não és assinante da VISÃO Júnior – se fores, pagas anualmente e recebes a revista em casa – vê como te podes tornar aqui. Neste momento existe uma promoção: por 28€, podes receber a revista durante um ano!