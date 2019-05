Os CSI das ciências vão tentar ganhar medalhas!

Fomos conhecer alguns dos miúdos e miúdas portugueses que formam as equipas portuguesas. Têm entre 15 e 16 anos e vêm de várias cidades do país. As provas das Olimpíadas vão ter lugar nos laboratórios da Faculdade de Ciências da Universidade Nova e, para ganhar o máximo de medalhas de ouro, os nossos «detetives-cientistas» passaram 10 sábados a treinar!

Fica a saber como tudo se passa e descobre ainda os conselhos destes miúdos sobre o que deves fazer quando as notas não são as que querias.