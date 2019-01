Diogo Piçarra, da timidez à fama

Em Vendas Novas, o Afonso, de 12 anos, não perde nenhuma das novidades sobre o Diogo Piçarra, cantor que admira. Imaginem a emoção que sentiu quando lhe dissemos que teria, finalmente, oportunidade de o entrevistar! Mais ainda quando o seu sonho também passa pelo mundo artístico: Afonso quer ser dançarino de hip-hop, DJ e, quem sabe, também cantor.

José Carlos Carvalho

Convidou a amiga Beatriz e os dois rumaram até Lisboa, onde estiveram à conversa com o artista. Hoje, Diogo Piçarra brilha nos palcos, mas quando era criança, e até na adolescência, era muito tímido. Foi ele quem o confessou aos nossos repórteres! Entre outras confissões, falou-nos do seu irmão gémeo, do seu medo de agulhas e do seu gato Pablo, que não tem pêlo!

A não perder a entrevista na VISÃO Júnior de janeiro! E tu, queres entrevistar alguém? Escreve-nos para vjuniorreporter@visao.pt e faremos tudo para realizar o teu pedido!