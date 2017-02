VISÃO Júnior de fevereiro

Grátis: capa arquivadora + 4 fichas sobre o corpo humano!

Notícias Bora ao museu? Presidente da República recebe crianças no Palácio de Belém.

Astro Júnior Queres viajar na companhia dos nossos amigos astrofísicos, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço? Desta vez, o IAstro Júnior acontecerá dia 25, no Porto



Miúdos a Votos: começou a campanha eleitoral! A 17 de março, há eleições nacionais nas escolas! Há quem já tenha feito cartazes, há quem esteja a preparar programas de televisão, há quem pense em gravar tempos de antena para a rádio



Fotonovela Fomos visitar a Rádio Miúdos, a primeira emissora portuguesa feita por crianças e para crianças, transmitida através da internet



Jogo: Observa e Descobre Encontra 24 malas com animais escondidos



Factos Loucos Curiosidades malucas sobre animais, natureza e outras coisas

Deixem-nos andar na rua! Os cientistas dizem que a brincar na rua, no inverno, se ganha imunidade, maior destreza física e amizade pelo ambiente. Damos-te alguns argumentos para convenceres os teus pais



Recordes: Rússia, o país mais frio do mundo As temperaturas são muito variáveis, mas ficam na Rússia algumas das regiões habitadas mais frias do planeta. A cidade de Verkhoyansk, por exemplo, chega facilmente aos 50 graus negativos!



Fatos de Carnaval Propomos-te três fatos espetaculares para este Carnaval, que se goza no dia 28. Diverte-te!



Partidas de Carnaval O Carnaval é só dia 28. Podes aproveitar o tempo que tens para ires preparando algumas partidas muito malandrecas.



Dez penteados loucos Nas escolas dos EUA, comemora-se todos os anos o Dia do Cabelo Louco



Entrada Proibida Fomos espreitar o armazém de um supermercado para perceber o que se passa nos bastidores

Receita: pãezinhos de queijo Simples ou recheados, comem-se bem a qualquer hora do dia



Animais: que grande macacada! Conhece alguns dos macacos mais esquisitos, extravagantes e coloridos do mundo



Cinema: Batman em versão Lego Já tinha entrado no filme 'Lego' que trouxe para o cinema os conhecidos tijolos coloridos e figurinhas de cara amarela. Agora, Batman é o herói na cidade de Gotham e vai enfrentar o seu maior inimigo: o vilão Joker. 'Lego Batman: O Filme' estreia-se no dia 16



Descobre o Intruso Em cada uma das imagens que publicamos existe algo que não devia lá estar. O que é? Arranja uma lupa e segue as pistas...



Um dia na História de Portugal: 1 de fevereiro de 1908 ‘Mataram o rei!’ A notícia espalhou-se por Lisboa e por todo o Portugal na tarde de um dia de há 109 anos



Perguntas Porque coramos?

Enviados especiais: nas gravações do 'Agarra a Música' Foi entre o frenesim das gravações do novo programa da SIC, Agarra a Música, que a apresentadora e atriz Cláudia Vieira conversou com os nossos repórteres



Experiência Percebe como um clipe entra num copo de água sem ir ao fundo



Falatório Para que servem as coisas tontas que fazemos e dizemos? Às vezes,não servem para nada, mas é importante lembrar que é a partir do erro que a Humanidade evolui

Jogos Desafios para cabeças saltitantes



Passatempos Participa e ganha DVD 'o Principezinho' e livros 'Uma Última Carta', 'Criar com Código' e 'A história de Stuart Little'



Anedotas