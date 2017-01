Visão Júnior de janeiro

Notícias

As últimas do mundo



Miúdos a Votos

Notícias da iniciativa da Rede de Bibliotecas Escolares e da VISÃO Júnior



Andar de avião sozinho

A Marta e a Matilde voaram sozinhas até ao Porto, porque muitas companhias aéreas permitem que crianças viajem sem adultos. Nesta fotonovela (uma história contada através de fotografias) contamos-te como foi!



As melhores invenções de 2016

Conhece as 10 invenções mais loucas e imaginativas do ano que agora terminou



Jogo: Observa e Descobre

Encontra no desenho que publicamos na revista 22 coisas fofas



Teste: o 1.º período correu mal, e agora?

Não tiveste as notas que querias? Ainda estás a tempo de melhorar. Percebe como, fazendo o nosso teste



Descobre o Intruso

Em cada uma das imagens que publicamos existe algo quer não devia lá estar. O que é? Arranja uma lupa e segue as pistas...



Como pensam os computadores

De certeza que não imaginas a tua vida sem um computador. Serve para te ajudar nos projetos da escola, para falares com os teus amigos, para guardares os teus vídeos. Mas sabes como é que tudo isto funciona?



Factos Loucos

Curiosidades malucas sobre animais, Natureza e outras coisas



Animais: o golfinho do dente misterioso

Há nos mares do Norte um animal que exibe um "corno" em espiral, como o unicórnio. Não é uma lenda, é mesmo real e chama-se narval.



Perguntas

Porque dizemos OK?



Um português à frente das Nações Unidas

A partir deste mês, e nos próximos cinco anos, António Guterres lidera a mais importante organização política mundial. Descobre quem ele é e o que vai fazer

Recordes de países

Sabes qual é o país mais feliz do mundo? Lê VISÃO Júnior e descobre!

Os mistérios do Espaço

Os astrofísicos do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço respondem às perguntas que os nossos leitores fizeram. Por exemplo: porque é que as galáxias maiores engolem as mais pequenas?



Experiência: limpar moedas

Transforma moedas sujas e escuras em moedas brilhantes



Entrada Proibida: na sala de maquilhagem

Entrámos no local onde os jornalistas e todos os convidados da SIC têm de passar antes de entrarem no ar



Um Dia na Vida de Portugal: D. João V, o rei que mandava em tudo

Fez agora, no dia 1 de janeiro, 310 anos que D. João V foi coroado rei de Portugal. Era um jovem de 17 anos e, se olhares para imagens dele, verás que tinha uma grande cabeleira. Era moda



Repórter Júnior: Entrevista a Garrett MacNamara, o homem das ondas gigantes

Garrett McNamara detém o recorde do Guinness por ter apanhado a maior onda do mundo, na Nazaré. E foi com descontração que respondeu às perguntas dos nossos repórteres



Falatório: criatividade

Todas as pessoas são criativas. Umas mais, outras menos. É uma questão de treino e de acreditarem em si próprias



Profissão: o que faz um cantor de ópera?

Canta músicas clássicas e representa-as no teatro, acompanhado por uma orquestra



Jogos



Enigma do cabo Lince

O que aconteceu ao cabo Lince na noite de 31 de dezembro?



Passatempos



Vamos rir

Anedotas