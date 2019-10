Ganha convites para toda a família para o filme «Missão Yeti: Em Busca do Homem das Neves»

Nelly Maloye, uma jovem aprendiz de detetive, cruza acidentalmente o seu caminho com Simon Picard, um assistente de pesquisa em antropologia da universidade local. Em busca de glória, a intuitiva mas desorganizada Nelly e o metódico e obsessivo Simon, partem numa aventura selvagem para provar a existência do abominável homem das neves.

De forma a alcançar esse objetivo, Simon confia no diário codificado de um explorador perdido – um diário que deverá levá-los ao covil da criatura mítica. À aventura junta-se Tenzig Gombu, um inteligente e enigmático jovem guia sherpa, e Jazzmin, um pássaro tagarela, e os três enfrentam uma série de perigos no coração dos Himalaias enquanto procuram o lendário homem das neves: o Yeti!

Temos 15 convites família (1 convite garante a entrada a 3 pessoas) para a antestreia, no dia 10 de novembro, às 11h, no Cinema Castello Lopes Forum Sintra, em Lisboa.

COMO CONCORRER:

O passatempo é aberto a leitores entre os 6 e os 12 anos. Para seres um dos vencedores, diz-nos quem faz as vozes dos personagens no filme português. Envia as tuas respostas até dia 7 de novembro para o email vjunior@visao.pt.

As 15 primeiras respostas certas ganham os bilhetes e podem levar toda a família ao cinema!