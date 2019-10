Ganha convites duplos para a antestreia de 'Abominável' e muitos prémios!

Quando Yi, uma adolescente, se depara com um jovem yeti no telhado do prédio onde mora, em Xangai, ela e os seus amigos Jin e Peng, dão-lhe o nome Evereste e embarcam numa fantástica missão para reunir a criatura mágica com a sua família no ponto mais alto do mundo: os Himalaias.

No entanto, o grupo de amigos terá de enfrentar Burnish, um homem rico que tenciona capturar o yeti, e da zoologista Dra. Zara, que quer apanhar a estranha criatura para a estudar.

Coragem e muita aventura não vão faltar nesta história divertida sobre o poder da amizade.

Temos bilhetes duplos para a antestreia, no dia 12 de Outubro, às 11h00, em Lisboa, nos cinemas no Porto UCI El Corte Inglés, e no Porto, nos cinemas UCI Arrábida. Mas há mais surpresas...

Como concorrer:

O passatempo é aberto a leitores entre os 6 e os 12 anos. Para seres um dos 10 vencedores, desenha uma criatura fantástica e envia-nos uma foto do teu trabalho até dia 10 de outubro para o email vjunior@visao.pt.

Os 3 trabalhos mais divertidos ganham bilhete + brinde (porta-chaves, bloco de notas ou mochila), e os restantes vencedores ganham bilhetes.

Os vencedores serão anunciado no site, no dia 11 de outubro. Se fores um deles, não te esqueças de levar o teu cartão de cidadão para levantares o convite.

Boa sorte!