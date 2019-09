Queres ganhar bilhetes duplos para a antestreia de «Playmobil - O Filme»?

A jovem exploradora Marla (voz de Catarina Perez) embarca numa aventura épica depois de o seu irmão mais novo, Charlie (voz de Francisco Garcia) desaparecer no maravilhoso mundo amimado da Playmobil.

Neste reino mágico, ela vai conhecer personagens muito populares como o simpático condutor da caravana Del (Eduardo Madureira), o agente secreto Rex Dasher (Pedro Fernandes), uma fada madrinha muito moderna e o poderoso Imperador Maximus.

Depois de reencontrar o irmão, todas as aventuras vividas por Marla vão ensiná-la a libertar-se da sua vida muito séria, reencontrar os seus sonhos de infância e dar asas à imaginação.

Temos convites duplos para a antestreia, no dia 29 de setembro, às 11h00. São 10 convites duplos para Lisboa, nos cinemas UCI, El Corte Inglés, e 10 para o Porto, nos cinemas UCI, Arrábida Shopping.

COMO CONCORRER:

O passatempo é aberto a leitores entre os 6 e os 14 anos. Para participar, tens de nos escrever uma quadra com as palavras Playmobil e herói. As 20 frases mais criativas ganham.

Envia a tua participação para o email vjunior@visao.pt até às 14h de quinta-feira, dia 12 de setembro. Não te esqueças de indicar o teu nome completo, data de nascimento, e a cidade onde queres assistir ao filme. Os vencedores serão anunciados no site da VISÃO Júnior no dia 27.