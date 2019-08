Ganha bilhetes duplos para a antestreia de «Angry Birds 2 – O Filme»

Courtesy of Sony Pictures

Os pássaros incapazes de voar e os porquinhos verdes engenhosos levam a sua rivalidade a outro nível em “Angry Birds 2 – O Filme”! Quando surge uma nova ameaça, que coloca a Ilha dos Pássaros e a Ilha dos Porcos em perigo, Red, Chuck, Bomb e a Super Águia recrutam a irmã de Chuck, Silver, declaram tréguas e formam uma aliança com os seus inimigos porcos. Leonard, a sua assistente Leonor e o informático Garry juntam-se assim à equipa formando uma improvável super equipa, com o objetivo de salvar as suas ilhas.

Temos convites duplos para a antestreia, no dia 10 de agosto, às 11h00. São 10 convites duplos para Lisboa, nos cinemas NOS Colombo, e 10 para o Porto, nos cinemas NOS MAR Shopping.

COMO CONCORRER:

O passatempo é aberto a leitores entre os 6 e os 14 anos. Para participar, tens de nos dizer quem, na versão portuguesa, dá voz aos eternos rivais Red e Leonard. As 20 primeiras respostas corretas ganham.

Envia a tua participação para o email vjunior@visao.pt até às 12h de quarta-feira, dia 7 de agosto. Não te esqueças de indicar o teu nome completo, data de nascimento, e a cidade onde queres assistir ao filme. Os vencedores serão anunciados no site da VISÃO Júnior no dia 8.