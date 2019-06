Passatempo: Vai ao cinema ver o novo episódio de «Escola dos Youtubers»!

Depois dos episódios de regresso às aulas, Halloween e Natal, chega finalmente o Baile de Finalistas, um episódio onde mistério, animação, dança e muitas surpresas não vão faltar, entre elas, a participação do SpongeBob SquarePants; não fosse o primeiro episódio a ser transmitido no Nickelodeon!

Se ainda não conheces a série, vamos tentar por-te a par: há uma escola onde os teus youtubers favoritos vão às aulas. Sim, existe! Angie Costa, Catarina Perez, Gabriel Ferreira, João Sousa, Paulo Sousa, Mafalda Creative são apenas algumas das estrelas do Youtube que frequentam aquela que é a escola mais divertida e surpreendente do país. A «Escola dos Youtubers» é uma série que nasceu e vive no Youtube e agora, com o apoio do Nickelodeon, chega às televisões dos seus milhares de fãs com um episódio muito especial, com estreia marcada para o dia 29 de junho, às 20h55.

No mesmo dia, mas bem mais cedo, há uma antestreia para a qual temos 4 convites duplos só para os leitores da VISÃO Júnior! O episódio vai ser exibido nos Cinemas NOS Colombo, em Lisboa, às 10h da manhã e vão lá estar os youtubers da série!

COMO CONCORRER:

O passatempo é aberto a leitores entre os 11 e os 15 anos. Para participar, imagina que és o realizador da «Escola dos Youtubers» e envia-nos um pequeno texto divertido que nos conte sobre que tema seria o próximo episódio e o que ia acontecer. As 4 sinopses mais fixes ganham.

Envia a tua participação para o email vjunior@visao.pt até às 12h de sexta-feira, dia 28. Não te esqueças de indicar o teu nome completo e data de nascimento. Os vencedores serão anunciados no site da VISÃO Júnior no mesmo dia a partir das 16 horas.