«Toy Story 4» está a chegar e nós temos convites para a antestreia!

Já tínhamos saudades do valente cowboy Woody e do decidido astronauta Buzz Lightyear, mas eles estão de regresso em Toy Story 4. E estas duas divertidas personagens já têm um lugar na história do cinema, sabias? Em 1995, quando ainda nem sequer existias, estreava a primeira aventura desta dupla, que era também a primeira longa-metragem de animação totalmente gerada por computadores, uma criação da Disney e da Pixar. Toy Story demorou dois anos a ser feito e acabou por se tornar um verdadeiro sucesso, conquistando muitos prémios e o carinho do público!

Passados 24 anos sobre o primeiro filme, as aventuras deste grupo de brinquedos continuam emocionantes. Às vezes, as sequelas – ou seja, a continuação de uma história num novo filme – , acabam por cansar o público, contudo, isso ainda não aconteceu com Toy Story. Em 2010, o terceiro filme bateu um recorde mundial, tornando-se o filme de animação mais rentável de sempre em todo o mundo. Além disso, foi novamente inovadora: foi a primeira animação em 3D totalmente criada com computadores.

Nesta nova aventura, o grupo de amigos vive na casa de Bonnie, uma menina que os adora e que os leva para todo o lado. Assim, quando parte de viagem com a sua família, lá vão todos atrás. E os bonecos vão viver uma série de atribulações, graças a Garfy, um brinquedo desengonçado que a menina construiu e que decide fugir. Woody não se conforma e vai atrás dele com o seu grupo de amigos. Pelo meio, encontra uma velha amiga, Bo Peep e a assustadora boneca Gabby Gabby. o que irá sair daqui?

Temos convites duplos para a antestreia de Toy Story 4, no dia 22 de junho, às 11h00. São 5 convites duplos para Lisboa, nos Cinemas NOS Colombo, em Lisboa, e outros 5 para os Cinemas NOS MarShopping, no Porto. Ambasas sessões em versão IMAX dobrada.

COMO CONCORRER:

O passatempo é aberto a leitores entre os 6 e os 12 anos. Para participar, envia-nos um pequeno texto divertido que nos conte uma grande aventura que tenhas vivido com um dos teus brinquedos. As 10 frases mais imaginativas ganham.

Envia a tua participação para o email vjunior@visao.pt até às 12h de sexta-feira, dia 21. Não te esqueças de indicar o teu nome completo, data de nascimento, e a cidade onde queres assistir ao filme.

Os vencedores serão anunciados no site da VISÃO Júnior no mesmo dia a partir das 16 horas.