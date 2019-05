Passatempo: Comboio dos Números LEGO DUPLO para os irmãos mais novos

Em Portugal, o Dia dos Irmãos comemora-se a 31 de maio. Nós sabemos que os irmãos, às vezes, são mesmo muito chatos, e só te apetece mandá-los para casa dos avós ou dos tios e imaginar por alguns dias como seria bom ser filho único. Mas também sabemos que, na maior parte do tempo, vocês são os maiores amigos e, quando estão algum tempo afastados, as saudades começam logo a apertar no peito, não é?

Se no Dia dos Irmãos queres oferecer um miminho ao bebé da família, temos o presente perfeito. É o Comboio dos Números Learn to Count LEGO DUPLO, destinado a crianças dos 18 meses aos 3 anos. É um brinquedo muito colorido com o qual vais poder ajudá-lo a aprender os números e a contar. O bebé vai adorar construir e reconstruir este comboio gigante, aprendendo a reconhecer os números que vão passando! Para além do comboio, traz duas figuras de criança e uma figura de gato para brincarem juntos ao faz-de-conta. Nestes momentos em que és tu a ensiná-lo, é mesmo fixe ser o irmão mais velho, não achas?

COMO CONCORRER:

O passatempo é aberto a leitores entre os 6 e os 12 anos. Para participar, tens de nos enviar um texto divertido, no qual nos contes uma situação engraçada ou horrível (mas real!) que viveste com a tua irmã ou irmão mais novo. Os dois melhores textos ganham um comboio LEGO DUPLO Lear to Count!

Envia a tua participação para o email vjunior@visao.pt até às 12h de dia 10 de maio. Não te esqueças de nos dizer que idade tem a tua irmã ou irmão mais novo e de nos enviares a morada!

Os vencedores serão anunciados no sítio da VISÃO Júnior no dia 11.