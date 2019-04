Ganha bilhetes para a antestreia de 'A Grande Viagem'

'A grande viagem' é uma história incrível que começa quando uma cegonha-carteiro entrega por engano uma encomenda com um panda bebé, no destino errado. Ela confunde o endereço do panda com o endereço do urso.

Agora, o urso Mic-Mic que detesta confusão e faz sempre tudo muito certinho, decide organizar uma expedição para entregar a encomenda aos verdadeiros pais do panda. O seu aventureiro e inquieto vizinho, Oscar, a lebre, convence-o a ser o seu companheiro nesta aventura inesquecível.

Pelo caminho, encontram-se com Duke, o pelicano, Janus, o lobo medricas e Amur, o romântico tigre. E, juntos, terão de enfrentar enormes perigos . Será que estes nossos amigos conseguirão entregar a encomenda no destino certo?

Temos convites duplos para a antestreia, no dia 20 de abril, às 11h00. São 10 convites duplos para Lisboa, no UCI El Corte Inglês, e 10 para o Porto, no cinema NOS MarShopping.

COMO CONCORRER:

O passatempo é aberto a leitores entre os 6 e os 12 anos. Para participar, tens de nos dizer de que região do mundo são originários os ursos pandas e que nome darias ao panda bebé da história. As 20 frases mais imaginativas ganham.

Envia a tua participação para o email vjunior@visao.pt até às 12h de quinta-feira, dia 18 de abril. Não te esqueças de indicar o teu nome completo, data de nascimento, e a cidade onde queres assistir ao filme.

Os vencedores serão anunciados no site da VISÃO Júnior no mesmo dia a partir das 16 horas.