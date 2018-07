Queres ser o primeiro a ver o filme «Hotel Transylvania 3»?

Participa neste passatempo e poderás receber um convite duplo para a anteestreia do filme, já este sábado, 21, em Lisboa ou no Porto

O Conde Drácula e a sua família alargada de criaturas assustadoras, que conheces dos filmes anteriores de «Hotel Transylviania», estão mesmo a precisar de umas férias! Mavis, a filha única do Conde, marca uma viagem num luxuoso cruzeiro para monstros, para que o seu pai possa descansar do trabalho no hotel. A questão é que ninguém está preparado para o que vai acontecer naquele gigantesco barco chamado Legacy...

O filme estreia-se no dia 26, mas tu podes ser o primeiro a assistir, já este sábado, dia 21, se nos mandares duas frases com a ideia mais maluca que te vier à cabeça do que vai acontecer a bordo do cruzeiro!

Temos 10 convites duplos para oferecer para Lisboa (Centro Comercial Colombo) e Porto (Norte Shopping), dia 21, sábado, às 11 horas.

Como concorrer:

Para participares, tens de ter entre 6 e 11 anos. Envia um email para vjunior@trustinnews.pt com a tua ideia maluca (não mais de duas frases) do que vai acontecer no barco, o teu nome completo e a tua data de nascimento, até às 20 horas de quinta-feira, 19.

Os nomes dos vencedores serão publicados no site na sexta-feira, 20, a partir das 15 horas.