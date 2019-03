Passatempo: ganha livros para ofereceres no Dia do Pai!

O pai do Mateus é muito engraçado: para todos os problemas, ele arranja uma solução estrambólica... mas divertida.



Ele tem um carro verde muito velho e o Mateus receia que, quando o pai o for buscar ao infantário, o carro não pegue. E se assim for, o que vai o pai fazer? «Eu simplesmente correrei a passos largos porque, para te vir buscar, as minhas longas pernas nunca se vão cansar!», responde-lhe ele.

Neste livro, publicado pela editora Fábula, vais descobrir esta e muitas mais respostas cheias de imaginação.

COMO CONCORRER:

O passatempo é aberto a leitores entre os 6 e os 10 anos. Para participar, tens de fazer um desenho muito colorido de ti e do teu pai.

Envia a tua participação para o email vjunior@visao.pt até às 12h de quarta-feira, dia 13 de março. Tens de indicar o teu nome completo, data de nascimento e morada. Não te esqueças!

Os vencedores serão anunciados no sítio da VISÃO Júnior no dia 14.