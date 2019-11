Passatempo: Bilhetes duplos para a Lisboa Games Week

É isso mesmo: tínhamos-te dito para ficares atento, pois íamos oferecer bilhetes para a Lisboa Games Week. Como o prometido é devido, aqui estamos nós com 10 bilhetes duplos. Queres ganhar um?

Para seres um dos vencedores, terás de puxar pela imaginação e inventar uma personagem incrível para um novo videojogo. Tens de lhe dar um nome, imaginar que superpoderes possui e qual é a sua missão. Para terminar, dá um nome bem original ao teu jogo.

Os autores das 10 ideias mais criativas vão poder entrar sem pagar na Lisboa Games Week, num dia à escolha, e ainda levar um acompanhante!

Envia um email para vjunior@visao.pt com a tua ideia até dia 18, e não te esqueças de nos dizer o teu nome completo e idade. No dia 19, os nomes dos vencedores serão anunciados no site da VISÃO Júnior e os bilhetes serão enviados por email.

Atenção: este passatempo destina-se a leitores entre os 8 e os 14 anos.

Boa sorte!