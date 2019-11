Sophia de Mello Breyner Andresen nasceu há 100 anos

Se fosse viva, Sophia de Mello Breyner Andresen faria 100 anos. Tu já ouviste falar dela e quase de certeza que até já leste algum. Aliás, já os teus pais liam os seus maravilhosos livros, e até muito provavelmente os teus avós conheceram esta Sophia que, para além de escritora, foi deputada da Assembleia Constituinte, a assembleia que resultou das primeiras eleições livres em Portugal, após o 25 de abril de 1974.

Mas é como escritora que Sophia é mais recordada, pois deixou-nos histórias maravilhosas. Muitas delas fazem parte do Plano Nacional de Leitura, pelo que muitos jovens e crianças como tu conhecem bem os seus livros, como «A Menina do Mar», «A Fada Oriana» ou «O Cavaleiro da Dinamarca» entre outros. Vários deles estão, ano após ano, presentes nas listas de «Miúdos a Votos», provando que os alunos portugueses os acham muito fixes.

Para além de contos, Sophia de Mello Breyner Andresen escreveu poemas maravilhosos, que a imortalizaram como uma poeta muito especial. Por isso, fazemos-te um desafio: lê a quadraa baixo e diz-nos se ela te faz lembrar algo.

«Casa branca em frente ao mar enorme,

Com o teu jardim de areia e flores marinhas

E o teu silêncio intacto em que dorme

O milagre das coisas que eram minhas.»

Sophia de Mello Breyner Andresen, 1944.

Pois é, faz lembrar a casa do rapaz do livro «A Menina do Mar», que foi uma das casas onde Xixa (era assim que a família chamava Sophia, quando ela era mais ao menos da tua idade) passou em tempos um longo e divertido verão.

Andersen versus Andresen

Sophia escreve-se com «ph» e lê-se como se fosse um «f»: até aqui não há dúvidas. Mas muitas vezes confundem o Andersen de Hans Christian, o autor da «Sereiazinha», com o Andresen de Sophia. No nome de Sophia tens de o dizer como se estivesses a dizer «André» seguido de «zen». Ora experimenta lá!

As histórias de Sophia

Ao longo dos anos, muitas foram as edições que se fizeram dos livros de Sophia. «A Menina do Mar», foi a sua grande estreia, e a sua ilustradora chamava-se Sarah Affonso. Seguiu-se «A Fada Oriana», que a escritora escrevia todos os dias mais um bocadinho para ir contando aos filhos. Depois veio «A Noite de Natal», «O Cavaleiro da Dinamarca», «O Rapaz de Bronze», «A Floresta» e a «Árvore», entre outros.

Procura-as nas prateleiras da tua biblioteca escolar e diz-nos o que achas destas histórias. Envia um email para vjunior@visao.pt e lê a tua opinião e outras no nosso site.

