Antes do Halloween, era o Pão por Deus

«Bolinhos e bolinhós/Para mim e para vós./Para dar aos finados/Qu'estão mortos, enterrados./À porta da bela cruz/Truz! Truz! Truz!/ A senhora que está lá dentro/Assentada num banquinho./Faz favor de s'alevantar/P’ra vir dar um tostãozinho».

A cantilena é antiga e quem a decorou espera receber em troca alguma coisa e agradecer dizendo: «Esta casa cheira a broa/Aqui mora gente boa./Esta casa cheira a vinho/Aqui mora algum santinho». Debaixo da língua traz mais uns versos, apropriados para responder aos que nem chegam a abrir-lhe a porta: «Esta casa cheira a alho/Aqui mora algum espantalho./Esta casa cheira a unto/Aqui mora algum defunto».

Reza a história que o Pão por Deus tem raízes num ritual pagão do século XV que foi cimentado um ano depois do Terramoto de 1755. Nesse dia 1 de novembro, a população mais pobre de Lisboa terá aproveitado para sair às ruas e bater à porta dos mais afortunados, e, assim, procurar uma solução para a fome.

A tradição manteve-se ao logo dos tempos, sobretudo fora das grandes cidades, e com duas alterações significativas. O «peditório» passou a ser feito apenas por crianças, e, em vez de pão, os donos das casas dão hoje bolinhos, romãs e frutos secos (em Trás-os-montes, por exemplo) ou doces e guloseimas. Para alegria de uns poucos, também há quem dê dinheiro.

Por isso, já sabes: se um grupo de miúdos te bater à porta este domingo, exije-lhes que o façam como deve ser. Cantarolando os versos do início deste artigo ou, a bem da tradição, que digam pelo menos: «Pão por Deus/Fiel de Deus./Bolinho no saco/Andai com Deus».