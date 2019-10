À conversa com Alice Vieira

Os livros de Alice Vieira têm colorido os dias de muitas crianças como tu, que se perdem nas histórias fantásticas que nos oferece. Rosa, Minha Irmã Rosa; Graças e Desgraças na Corte de El Rei Tadinho; A Charada da Bicharada e Contos de Andersen para Crianças Sem Medo são algumas das mais de 40 obras que escreveu para os mais novos.

Alguns destes livros conheces bem – até já os lestes para a escola –, mas não gostarias de saber mais sobre a escritora? Se sim, temos uma boa sugestão para fazeres um programa com os teus pais, que provavelmente também leram os seus livros quando eram da tua idade. No dia 8 de outubro, podes participar uma tertúlia (que é, mais ao menos, uma conversa entre amigos) sobre a vida de Alice e as histórias que inventou. Ela vai lá estar, pelo que terás oportunidade de lhe falar e fazer perguntas. Também estarão presentes amigos, familiares e leitores da escritora.

A tertúlia tem início às 18 horas, na sala Almada Negreiros, no Centro Cultural de Belém (Lisboa).