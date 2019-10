No Dia do Animal, há festa no Jardim Zoológico de Lisboa

É verdade, vão ser três dias repletos de música, histórias e workshops, e tudo vai acontecer na área de acesso livre do parque, pelo que não tens de pagar bilhete.

As atividades começam no dia 4 de outubro, altura em que arranca a feira do livro infantil onde, até domingo, encontras muitos livros sobre animais e natureza.

Para além dos livros, e ao longo dos três dias, poderás participar em muitas atividades, como karaoke, workshops científicos e de desenho, horas do conto, e uma sessão de yoga. Tudo gratuito!

No dia 5, domingo, a música chega ao Jardim pela voz do Avô Cantigas, que vai pôr avós, pais e filhos a cantar.

Muitas e boas razões para visitares o Jardim Zoológico, descobrires mil e uma curiosidades sobre os animais e aprender a conservar a natureza.

Aqui fica o programa completo:

4 outubro, sexta-feira

14 às 18 horas

Feira do Livro Infantil

Zoo Talks – Exposição de materiais zoológicos

14 às 16 horas

Karaoke com o Plim!

5 outubro, sábado

11 às 18 horas

Feira do Livro Infantil

Oficinas Científicas: «Centrífuga»

Zoo Talks – Exposição de materiais zoológicos

11 horas

Sessão de Yoga “O Pavão Yoyô e o Tigre Gagá Juntos Fazem Yoga”, com Sónia Gomes Costa

14 horas

Oficina de Desenho, com Pedro Leitão

16 horas

Concerto do Avô Cantigas