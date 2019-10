As crianças também cantam ópera? Sim, e bem!

«A ópera não é uma música maluca. É uma música muito alegre e divertida.» Quem o diz é Alice Varandas, 9 anos, que, desde os 6, canta no Coro de Iniciação do Instituto Gregoriano de Lisboa (IGL). Não estás convencido? É normal, afinal, não é comum as crianças ouvirem ópera – na verdade, nem sequer são muitos os adultos que o fazem.

Alice foi uma das mais de 50 crianças e jovens, entre os 7 e os 14 anos, que subiram ao palco do Museu do Oriente no mês passado para apresentar a ópera infantil Marco Polo e a Princesa da China. Começaram a trabalhar nele no início do ano; em maio, apresentaram o espetáculo na escola, e correu sempre tão bem que esperam vir a fazê-lo mais vezes. Quem sabe, um dia, vão à tua cidade.

Júlia Sousa tem 14 anos e está no coro desde os 8. Foi escolhida para o papel de Marco Polo e conta que as pessoas ficam surpreendidas quando diz que gosta de ópera e dizem «Que horror!», mas acredita que deveriam experimentar e ir assistir a um espetáculo, «porque podem até gostar e nem sabem».

U ma aventura com séculos

Marco Polo e a Princesa da China é da autoria da compositora francesa Isabelle Aboulker e o libreto foi escrito por Christian Eymery. Libreto é uma palavra italiana e refere-se à letra ou história de uma ópera. Nesta, conta-se as aventuras vividas por Marco Polo, um explorador italiano do século XIII, na sua viagem pelo Oriente, bem como todas as peripécias que viveu durante anos. Retrata a azáfama da partida do Porto de Quanzhou, na China, a estada na misteriosa ilha de Sumatra, as riquezas da ilha de Ceilão, e a delicadeza da Princesa da China, destinada a casar com o rei da Pérsia. Fala-se (ou melhor, canta-se) sobre tempestades, canibais e pedras preciosas gigantes e, para que todos compreendam bem a história, esta foi traduzida para Português. «É uma ópera adequada a crianças porque nós também o somos», garante Júlia, «Ainda não somos artistas a sério, mas todos gostamos de cantar e de aprender».

O que é que eles estão a dizer?!

As óperas mais famosas, como Carmen, de Bizet, O Barbeiro de Sevilha, de Rossini, ou A Flauta Mágica, de Mozart, são de autores estrangeiros, cantadas nas suas línguas originais: francês, italiano e alemão, por exemplo. Isto pode ser complicado para os jovens que estão a aprender canto lírico (aquele que se ouve na ópera) porque são línguas que desconhecem. É por isso que, com a ajuda dos professores, as traduzem antes de começar a trabalhá-las. «Temos de o fazer para saber o que estamos a cantar. Precisamos interpretar uma personagem, portanto, temos de compreender o que estão a dizer, se estão tristes ou alegres...», explica Júlia.

Maria Rita Simões, interpreta a princesa desta história e concorda com a colega: «O mais difícil não é cantar numa língua estrangeira, porque para isso contamos com a ajuda dos nossos professores; difícil é interpretar a personagem. Esse é que é o nosso TPC!» De calças de ganga rasgadas e ténis, a jovem de 14 anos brinca: «E eu, no dia a dia, não sou nada uma princesa!»

O que há de então Júlia dizer, ela que teve de interpretar o explorador Marco Polo... «Foi difícil! Quando soube que ia ficar com este papel, comecei a olhar para o meu irmão e os amigos dele, para ver como se mexem e agem», recorda.

Fãs de Lady Gaga e Freddy Mercury

As duas protagonistas desta ópera frequentam o Curso Básico de Canto do IGL. Por semana, dedicam cerca de sete horas à música e ao canto, aprendem a tocar um instrumento e têm aulas de formação musical.

Mas não penses que os alunos do Instituto Gregoriano de Lisboa só ouvem ópera e não têm os mesmos ídolos que tu. A Alice é fã da Lady Gaga e adora cantarolar Shallow, a música que ficou famosa graças ao filme Assim Nasce uma Estrela. Já Júlia e Maria Rita são fãs de um cantor famoso mas que já morreu: Freddy Mercury, o antigo vocalista da banda Queen. Em comum, todas têm um sonho: ser grandes cantoras. De ópera ou não.