O festival de contos FICO está a chegar a Lisboa

Amanhã começa o Festival Internacional de Contos, no Parque das Nações. Até domingo, vais poder ouvir contadores de histórias de vários países

O festival FICO chega à freguesia do Parque das Nações e trás consigo animação para todos os gostos. No seu primeiro dia, 27, abrem as festividades com uma performance de Klemente Tsamba, que irá encenar uma série de contos e na pela de teatro «Nos tempos de Gungunhana», a partir das 21h30.

No dia 28, sábado, o FICO começa mais cedo, às 10h da manhã, na Biblioteca David-Mourão Ferreira com o «Pior Contador de Histórias do Mundo», já conhecido pelo público, o Rodolfo Castro. No Parque Tejo, durante toda a manhã vão acontecer experiências para todos os gostos, como a oficina de construção de brinquedos ou a oficinas científica. À tarde, Kiara Terra (Brasil), Marcela Romero (México) e Celso Fernandez (Espanha) trazem a arte dos narradores com a leitura de contos fantásticos.

No dia 29, domingo, o Fico arranca com uma manhã doce: um workshop de bolachas, às 10 horas, junto à Casa do Arboreto. Segue-se uma sessão especial do espetáculo «Parque de Contos» com vários contadores de histórias e um teatro de marionetas, «Alguma Coisa», com Fábio Supérbi. O Fico termina com um piquenique, também junto a Casa do Arboreto.

O Festival FICO é promovido pela junta de freguesia do Parque das Nações e organizado pela associação cultural «Estamos a Pensar», é gratuito e não requer inscrições.