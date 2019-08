Dia Mundial do Gato: 16 factos sobres estes felinos que talvez não conheças

Há quem diga que têm o «nariz empinado»,que só nos ligam quando lhes apetece e que têm a mania de que são os donos da casa. A verdade é que, às vezes, até podem ser assim, mas os gatos são bons companheiros de brincadeira e nós gostamos destes amigos de quatro patas. Aqui ficam algumas curiosidades sobre eles:

1. O gato doméstico, aquele que todos conhecemos e muitos de nós têm em suas casas descendem de antepassados que viviam no Próximo Oriente e no Antigo Egito

2. No Antigo Egito, os gatos eram considerados criaturas sagradas, verdadeiros deuses, e recebiam muita atenção e respeito por parte dos humanos. Bastet, por exemplo, era uma deusa egípcia, representada com um corpo de mulher e cabeça de gato, e simbolizava a proteção do lar e o amor materno. Nas pirâmides, nas estátuas e em diversos papiros aparecem muitas vezes desenhos destes animais.

3. O vestígio mais antigo de um gato que tenha vivido junto a um ser humano foi encontrado no Chipre, que se situa a sul da Turquia. Os arqueólogos descobriram o esqueleto de um gato com cerca de 9500 anos enterrado junto à sepultura de um ser humano.

4. Hoje, estes felinos são dos animais domésticos mais populares do mundo. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, existem cerca de74 milhões de gatos a viver confortavelmente na casa dos seus tutores.

5. Não se deve cortar os bigodes dos gatos pois, para além de serem órgãos muito sensíveis, funcionam como «radares». Ajudam-nos a perceber o tamanho e a distância a que se encontram os objetos, permitindo-lhes dar aqueles saltos espetaculares dignos de acrobatas a que nos habituaram. Além disso, também ajudam a orientar-se no escuro.

6. Os gatos não caem sempre de pé…. Mas quase. Acontece que, por instinto, ao caírem de uma janela, por exemplo, conseguem perceber onde está o chão. E, se tiverem tempo suficiente, rodam o corpo de forma a caírem «de pé».

7. Ainda durante uma queda: antes de atingirem o chão, esticam o corpo e relaxam os músculos, formando uma espécie de paraquedas, que diminui a velocidade da queda.

8. Há cerca de 30 anos, um gato nova-iorquino caiu de uma altura de 32 andares e só partiu um dente!

9. Estes felinos têm uma paixão por caixas de cartão. Sentem-se confortáveis nesse «esconderijo» porque lhes fazem lembrar os abrigos, como pequenas grutas ou tocas, onde os seus antepassados se escondiam quando eram selvagens.

10. A tua impressão digital é única, certo? Nos gatos, é o nariz!

11. Sabes quando os gatos se encostam a ti e começam a «amassar-te» com as patas? Trata-se de um reflexo que desenvolvem quando são bebés e estão a mamar, para ajudar o leite da mãe a sair.

12. Já pensaste oferecer uma goma ao teu gato só para lhe fazer um miminho? Esquece: eles não distinguem o sabor doce, por isso, não iam apreciar. Além de que o açúcar lhes faz muito mal! Há, no entanto, quem diga que adoram azeitonas.

13. A maioria dos gatos é intolerante à lactose. Partilhar com ele a tua caneca de leite é má ideia…

14. Depois de fazerem chichi ou cocó na caixa de areia, passam algum tempo às voltas, não é? O objetivo é confundir possíveis predadores que cheirem as suas fezes. Hoje, domesticados, istoo não faz sentido, mas é um instinto que sobrevive.

15. Os gatos não ronronam só quando estão felizes, mas também quando têm medo ou estão stressados.

16. Os gatos passam 70% da sua vida a dormir; nós, humanos, ficamos pelos 30%.