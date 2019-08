Gonçalo Guedes Marques é campeão mundial de cálculo aritmético

Mais rápido do que uma seta! Quando se trata de fazer contas, Gonçalo é mesmo assim. Este miúdo de 8 anos foi em maio campeão nacional de cálculo aritmético (que quer dizer fazer contas) e, agora, no dia 20, conquistou o título de campeão mundial, na China, no Campeonato Aloha.

Ali, Gonçalo foi o mais rápido na sua categoria: conseguiu fazer 70 contas em apenas 3 minutos e 20 segundos! «Não foi difícil, mas estava um bocadinho nervoso», admite à VISÃO Júnior este craque da Matemática. «Sou bom aluno e é minha diciplina preferida, mas não ando sempre a fazer contas», garante.

Na verdade, Gonçalo não percebe por que é que tantos miúdos da sua idade, e mais velhos até, dizem que não gostam de Matemática. «Se calhar, é só porque não estão habituados», diz-nos.

O gosto pelos números foi crescendo quando começou a frequentar uma atividade extra-curricular dedicada ao cálculo e depressa se percebeu que contas é com ele. Mas tem tempo para se dedicar a outras atividades.

Anda na natação e está a aprender piano e, claro, vê televisão. Adora o Titio Avô, os seus desenhos animados preferidos, e programas sobre ciência e astronomia. Aliás, quando esteve na China para participar no campeonato, pediu aos pais para ir visitar o Museu da Ciência e Tecnologia.

Naquele país asiático, achou tudo muito diferente, mas revelou à VISÃO Júnior o que mais o impressionou: «Os carros da polícia não param nas passadeiras para peões!». A comida também não lhe agradou muito. Preferiu comer hambúrgueres e pizas.