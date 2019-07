Hoje vais poder assistir a um eclipse parcial da Lua

No início da noite, presta atenção e fica com os olhos postos no céu, pois, a partir das 21 horas, o «espetáculo» vai começar, com a Lua a ficar parcialmente na zona de sombra da Terra.

Ou seja, como explica Rui Agostinho, astrónomo e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, vais poder ver «uma sombra com uma superfície arredondada a entrar pela Lua e esta a ficar escura».

O fenómeno acontecerá lentamente, e só às 22h31 «o eclipse estará no máximo» – altura em que 66% da Lua estarão escondidos – , terminando à 01h20, momento em que a Terra deixará de fazer sombra no seu satélite natural, a Lua.

O astrónomo explica que aquele planeta passa nesta zona de sombra duas vezes por ano, perdendo a iluminação do Sol.

Como é que isto acontece?

Trata-se de uma questão de posicionamento. Simplificando, podemos dizer-te que, para os eclipses parciais da Lua ocorrerem, é necessário que o Sol e a Lua (em fase de Lua Cheia) estejam alinhados, com a Terra no meio dos dois. Já percebeste? A Terra vai ficar à frente da luz, impedindo que o Sol ilumine a Lua e a torne tão brilhante como habitualmente a vemos.

Onde podes ver melhor o eclipse (com telescópios!)

Estoril

CIAPS - Centro de Interpretação Ambiental da Pedra e do Sal, Estoril, às 21h

Porto

Centro de Educação Ambiental da Quinta do Covelo, às 21h

Braga

Observatório do Planetário, Centro Ciência Viva de Braga, Gualtar, às 21h.

Aveiro

Centro Ciência Viva de Aveiro, às 21h (ponto de encontro junto à entrada Norte do Departamento de Física da Universidade de Aveiro).

Coimbra

Exploratório do Centro Ciência Viva, às 21h30.

Ponta Delgada

Piscinas do Pesqueiro, às 21h

Funchal

Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva, às 21h.

Atenção: as sessões de observação só serão bem sucedidas se as condições climatéricas o permitirem. Da nossa parte, ficamos a torcer para que o céu fique limpo!